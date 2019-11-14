Пять человек остаются в больнице после двух ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Пять человек остаются в больнице после двух крупных ДТП в Забайкальском крае. Двое из них - в тяжелом состоянии, сообщила в четверг журналистам пресс-служба регионального Минздрава.

"Пять человек остаются на госпитализации в Агинской окружной больнице. Состояние у двух женщин, [пострадавших] в сегодняшней аварии, тяжелое. Мужчине, пострадавшему во вчерашнем ДТП, проведена операция, он стабилизирован", - сказали в пресс-службе.

В Агинской окружной больнице, где находятся пострадавшие, работают главный хирург края Сергей Мясников и заместитель министра здравоохранения региона Юлия Зверочкина.

"Вопрос о транспортировке пациентов [в Читу] будет решаться по медицинским показаниям, только после тщательного изучения их состояния. Сейчас главная задача - не в скорости транспортировки, а в том, чтобы правильно подготовить к перелету тех, кто сможет дорогу перенести. Тем, кто нетранспортабелен, помощь оказывается на месте в полном объеме. В больнице работают нейрохирурги, хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи регионального Центра медицины катастроф, все необходимые медикаменты имеются", - привели в Минздраве слова Мясникова.

Вечером 13 ноября в 1 км от поселка Агинское произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus, в результате которого четыре человека погибли, трое пострадали. Утром в четверг на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск в Агинском районе водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с двумя грузовиками. В этой аварии погибли семь человек, еще двое получили травмы. По факту второго ДТП возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура в регионе.