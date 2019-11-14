В Минпросвещения рассказали, что устроивший стрельбу студент не был замечен в конфликтах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Студент, устроивший в четверг стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ранее не был замечен в конфликтах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был", - говорится в сообщении.

Утром в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял их охотничьего оружия своих одногруппников, после чего покончил с собой. Один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается экстренная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "и", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений").

Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа, назначены необходимые экспертизы. Ранее источник ТАСС сообщил, что, по предварительным данным, студента удалили из аудитории за опоздание, после чего тот и открыл огонь по учащимся из пятизарядного ружья. В МВД подтвердили, что причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками.