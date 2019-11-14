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Санавиация доставила в Читу двух пострадавших в крупном ДТП с микроавтобусом

В Агинской окружной больнице находятся еще три человека с травмами различной степени тяжести

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Санавиация доставила в Читу мужчину и женщину, которые находятся в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в среду вечером в Агинском районе Забайкальского края, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Двое пострадавших - это мужчина и женщина 80 лет - доставлены вертолетом санавиации в Читу. На борту их сопровождала бригада медицинских специалистов центра медицины катастроф и заместитель министра здравоохранения края Юлия Зверочкина. Пострадавшие будут проходить лечение в краевой клинической больнице", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что с места ДТП пострадавших госпитализировали в Агинскую окружную больницу, где им оказали всю необходимую экстренную медицинскую помощь. После того, как их состояние удалось стабилизировать, стала возможной их транспортировка в Читу.

В Агинской окружной больнице находятся еще три человека - мужчина с травмами средней степени тяжести, который будет получать помощь на месте, и две женщины, состояние которых оценивается как тяжелое и нестабильное. Их пока нельзя транспортировать. Эти женщины пострадали при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками в четверг утром.

В среду вечером и утром в четверг в Агинском районе произошло два ДТП, в которых погибли люди. Вечером 13 ноября в 1 км от поселка Агинское произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus, в результате которого четыре человека погибли, трое пострадали. Утром в четверг на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск в Агинском районе водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с двумя грузовиками. В этой аварии погибли семь человек, еще двое получили травмы. По факту второго ДТП возбуждены уголовные дела.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура в регионе.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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