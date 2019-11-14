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В Ставрополе полиция и спасатели ищут 11-летнего мальчика, сбежавшего из больницы

В поисках ребенка также участвуют волонтеры

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские вместе с волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" ищут в Ставрополе 11-летнего мальчика, который самовольно ушел из больницы в среду вечером. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"Полицейскими краевого главка, управления МВД России по городу Ставрополю и Грачевского района совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего мальчика", - говорится в сообщении.

В отдел полиции № 1 управления МВД России по Ставрополю поступило сообщение из краевой клинической инфекционной больницы о том, что 13 ноября вечером несовершеннолетний, находящийся на лечении, самовольно покинул медицинское учреждение, его местонахождение не установлено.

Приметы мальчика: рост 138 см, худощавого телосложения, волосы короткие, на лице веснушки, светлые глаза. Он был одет в спортивные черные штаны, спортивную кофту с капюшоном темного цвета, по линии молнии вставка красного цвета, кроссовки черного цвета.

Теги
РоссияСтавропольский край
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