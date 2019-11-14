В Петербурге смягчили обвинение матери ребенка, который умер от истощения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Следствие в Петербурге смягчило обвинение местной жительнице Виктории Свинцовой, чей ребенок, которого она оставила со знакомой, умер от истощения. Как сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга, ранее арестованная женщина теперь находится под подпиской о невыезде.

В начале года Кировский районный суд Петербурга заключил под стражу женщину, у которой от голода и истощения умер двухлетний ребенок. "Свинцова находится на подписке о невыезде", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Изначально женщину обвинили в умышленном убийстве малолетнего. Теперь обвинение смягчили. "Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктории Свинцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - добавили в пресс-службе.

Ранее в аппарате уполномоченной по правам ребенка в Петербурге журналистам сообщали, что ребенок долгое время не получал никакого питания, мать часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которая часто употребляла спиртные напитки. На допросе следствия знакомая обвиняемой также была пьяна и не смогла объяснить обстоятельства смерти маленького ребенка, позднее она умерла. В аппарате уполномоченного также уточняли, что на учете органов опеки семья не состояла, в семье есть двое старших сыновей - 10 и 14 лет. Оба проживают отдельно от матери, в отношение старшего подозреваемая лишена родительских прав.