Суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза на 21 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону перенес на 21 ноября назначенное на четверг заседание по делу Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, обвиняемой в вымогательстве. Как пояснил журналистам адвокат Мурад Мусадов, она все еще находится в больнице.

Ранее источник в правоохранительных структурах Южного федерального округа сообщил ТАСС, что Стришняя по медицинским показаниям не сможет участвовать в четверг в судебном процессе по делу, где она и ее брат Иван проходят обвиняемыми.

"Ее нет, она лечится. [Отложили заседание] на 21 ноября в 14:00 мск. В письме (ответ на запрос суда - прим. ТАСС) написано, что ее состояние тяжелое с положительной динамикой", - отметил он. Мусаев пояснил, что его доверительница также нуждается в психологической помощи. "Там клиника [куда переведут из районной больницы Стришнюю], у которой профиль психиатрический. С ней будут работать врачи-психологи", - сказал Мусаев.

На прошлой неделе суд в Ростовской области отложил заседание по делу Стришней на 14 ноября, ее адвокат Мусаев сообщал, что она впала в кому. В Министерстве здравоохранения Краснодарского края уточняли, что пациентку доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. По словам Мусаева, в доме Стришней якобы была обнаружена записка, оставленная до госпитализации, в которой та жаловалась на оказываемое давление. 11 ноября Стришняя вышла из комы.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк.

Ее бывший супруг Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.