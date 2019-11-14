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Превышения ПДК вредных веществ из-за пожара на площади трех вокзалов не зафиксировано

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара на площади трех вокзалов в Москве нет. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"На месте работает лаборатория ГУ МЧС России по Москве. По результатам замеров ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано", - сказали в главке.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Его площадь составляет 400 кв. м, существует угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, его тушат 76 человек и 22 единицы техники, на место выдвинулся пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.

Теги
Россия
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Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Площадь пожара составила 700 кв. м
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