В Северском районе Краснодарского края отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, который ввели 11 ноября, снят в Северском районе Краснодарского края, где на прошлой неделе начались лесные пожары, сообщил в Instagram глава района Адам Джарим.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось ликвидировать возгорание лесной подстилки в Северском районе Краснодарского края. "В связи с завершением работ по ликвидации лесных пожаров режим "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования Северский район [Краснодарского края] отменен", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, группировка МЧС России заканчивает свою работу в Северском районе.

Раннее в четверг сообщалось, что лесная подстилка продолжает гореть в Туапсинском, Мостовском районах Краснодарского края и городе Новороссийске. Общая площадь возгорания превышает 30 га.

Минприроды РФ поручило усилить меры пожарной безопасности на Кубани и в Карачаево-Черкесской Республике. Как отмечается на сайте министерства, лесные пожары в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии возникают в основном по вине жителей, "это говорит о неудовлетворительной работе надзорных органов в части работы с местным населением".

Пожары начались в Северском районе 7 ноября, краевая прокуратура проводит проверку.