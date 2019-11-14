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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на Комсомольской площади в Москве

Пожар на складе продолжают тушить более 220 человек и 73 единицы техники

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе искусственных елей на Комсомольской площади в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Открытое горение ликвидировано, тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Спустя ровно два часа он был локализован на площади 700 кв. метров, была угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Его тушат более 220 человек и 73 единицы техники. Пострадавших нет.

На складе, помимо искусственных елей, хранились цветы, из-за чего при горении создалось сильное задымление. Главк МЧС Москвы совместно с РЖД информируют о задымлении в поездах и на вокзалах. В МЧС подчеркнули, что превышения ПДК вредных веществ не выявлено.

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