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Семь человек пострадали в ДТП в Ленинградской области

Среди них трое детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе в Выборгском районе Ленинградской области, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе трое детей, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, столкнулись автомобили Mitsubishi и Hyundai. "В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Mitsubishi и в автомобиле Hyundai взрослый пассажир и трое детей: мальчики 2014 и 2018 годов рождения и девочка 2010 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда машины Mitsubishi на встречную полосу.

Степень тяжести травм, полученных участниками аварии, в ГИБДД не уточнили. Проводится проверка.

Теги
РоссияЛенинградская область
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