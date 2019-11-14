Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иванове

ТАСС, 14 ноября. Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и легковушки в Иванове. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 17 часов на регулируемом перекрестке улиц Герасима Фейгина и Окуловой произошло столкновение маршрутного автобуса Fiat Ducato, следовавшего по маршруту №17, и автомобиля Hyundai Elantra. Пострадали семь человек, находившихся в автобусе. Характер травм уточняется", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, маршрутка поворачивала налево и не предоставил преимущество в движении иномарке. Оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.