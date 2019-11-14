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Полиция Сербии задержала партию героина стоимостью €5 млн

Речь идет о партии весом 77 кг

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Сербские правоохранительные органы в результате спецоперации задержали преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. Как сообщил в четверг глава МВД Небойша Стефанович, конфискована партия героина весом 77 кг, стоимость которой на черном рынке составляет €5 млн.

"Сотрудники полиции изъяли 77 кг самого чистого героина и схватили преступную группу из трех человек, которых подозревают в распространении запрещенных веществ на территории страны", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Отмечается, что наркотики поступали с территории Турции, а затем распространялись в Сербии.

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Сербия
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