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Обновлено 

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Индонезии

Объявлена угроза цунами

ТАСС, 14 ноября. Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в четверг недалеко от побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 169 км к востоку от города Манадо с населением около 452 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 60 км.

Как отмечает агентство Reuters, Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии объявило угрозу цунами. Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Теги
Индонезия
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