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Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве ликвидировали

Пострадавших нет

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее в четверг днем на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован в 21:00 мск", - сказали в ведомстве.

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Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Спустя ровно два часа он был локализован на площади 700 кв. м, была угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присваивался повышенный ранг сложности. Его тушили более 220 человек и 73 единицы техники. Пострадавших нет.

На складе хранились искусственные ели и цветы, из-за чего создалось сильное задымление, о котором главк МЧС Москвы совместно с РЖД информировал в поездах и на вокзалах. В МЧС подчеркнули, что превышения ПДК вредных веществ не выявлено.

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