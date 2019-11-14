Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве ликвидировали

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее в четверг днем на складе на Комсомольской площади в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Спустя ровно два часа он был локализован на площади 700 кв. м, была угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присваивался повышенный ранг сложности. Его тушили более 220 человек и 73 единицы техники. Пострадавших нет.

На складе хранились искусственные ели и цветы, из-за чего создалось сильное задымление, о котором главк МЧС Москвы совместно с РЖД информировал в поездах и на вокзалах. В МЧС подчеркнули, что превышения ПДК вредных веществ не выявлено.