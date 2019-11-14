Источник: сообщение об опасности в отеле в центре Петербурга оказалось ложным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты проверили здание отеля Sokos в Биржевом переулке в исторической части центра Петербурга после анонимного сообщения об угрозе. Как сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах, сообщение оказалось ложным.

"Здание проверено, угрозы нет, сообщение было ложным, все возвращаются на места", - сказал собеседник агентства.

Ранее постояльцы и сотрудники отеля были эвакуированы. Официальный представитель гостиничного оператора Sokos Hotels не смог подтвердить ТАСС факт эвакуации, отметив, что на данный момент выясняются обстоятельства случившегося.