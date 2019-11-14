На юго-востоке Франции не менее 140 тыс. домов остались без электричества из-за непогоды

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 140 тыс. домов на юго-востоке Франции остались без электричества после обрыва линий электропередачи из-за снега в четверг. Об этом говорится в сообщении оператора энергосетей Франции Enedis.

"Снег: 140 тыс. домов лишены электричества в департаментах Дром, Ардеш и Изер (юго-восток страны). Наши сотрудники работают над устранением неполадок", - отметили в префектуре.

По данным телеканала BFM, один человек стал жертвой непогоды в департаменте Изер. Его придавило упавшее из-за снега дерево.

Согласно сводке национальной метеорологической службы Meteo-France, в указанных трех департаментах, а также в департаментах Луара, Рона, Сона и Луара, Эн, Вар и Приморские Альпы объявлен предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за снегопадов.