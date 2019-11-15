В Красноярском крае возбудили шесть уголовных дел за вырубку леса

ТАСС, 15 ноября. Шесть уголовных дел возбудили в Красноярском крае в отношении "черного лесоруба" за незаконные вырубки в Пировском районе с ущербом более 9,8 млн рублей, подозреваемый задержан. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД края.

"Местный житель 1983 года рождения нанял бригаду лесорубов и, не имея разрешительных документов, совершил незаконную рубку деревьев породы береза, осина, сосна, пихта, кедр и ель. Общий объем вырубленных деревьев составил около 2400 кубометров, а сумма причиненного ущерба - свыше 9 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Шесть уголовных дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Максимальное наказание - лишение свободы на семь лет.