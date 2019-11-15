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Акции протеста в Гонконге

Секретарь по вопросам юстиции Гонконга пострадала от действий демонстрантов в Лондоне

Тереза Чэн упала и повредила руку

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 ноября. /ТАСС/. Секретарь (министр) по вопросам юстиции Гонконга Тереза Чэн, находящаяся с визитом в Великобритании, в четверг подверглась преследованию группы демонстрантов в Лондоне. Окруженная агрессивно настроенной толпой, она упала и повредила руку, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

Тереза Чэн является одним из авторов законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай, который стал причиной массовых протестов в Гонконге с начала лета и в результате был отозван. В ходе пребывания в Лондоне для презентации возможностей Гонконга как арбитражного центра, она была окружена тремя десятками протестующих в масках. Они выкрикивали в ее адрес критику и ругательства на кантонском диалекте китайского языка.

Министр упала, повредив руку. На видеозаписи с кадрами случившегося не видно, толкнул ли ее кто-то из протестующих или она споткнулась сама. В связи с инцидентом Тереза Чэн написала заявление в британскую полицию. Власти Гонконга осудили случившееся.

Теги
ВеликобританияАкции протеста в Гонконге
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