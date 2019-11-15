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Семья найденной мертвой в Крыму пятилетней девочки не состояла на учете в органах опеки

В районной администрации добавили, что семья переехала в село Кропоткино в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Семья пятилетней девочки, которую несколько дней искали в Крыму и обнаружили мертвой, не состояла на учете в органах опеки, сообщили ТАСС в районной администрации.

"На учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних семья не состояла", - сказала представитель администрации, добавив, что, по предварительным данным, семья переехала в село Кропоткино, где произошла трагедия, только в августе.

По данным администрации, в семье было двое детей - пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Собеседница уточнила, что младший брат девочки, находится на лечении в детском отделении районной больницы с диагнозом "бронхит". Бабушка детей, приехавшая в Крым после пропажи девочки, дала разрешение на его опеку в больнице.

В администрации добавили, что мать детей находилась в Китае. В пятницу она, как ожидается, прибудет в Крым.

Поиски девочки 2013 года рождения, которая якобы ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении 12 ноября, вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов. В пятницу стало известно, что найдено тело ребенка. По подозрению в убийстве задержан отчим девочки.

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РоссияКрым
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