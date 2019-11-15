Под Тулой шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковыми машинами

ТУЛА, 15 ноября. Шесть человек пострадали в результате столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia утром в пятницу на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области. Предположительно, водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 08:30 мск на 175 км трассы Калуга - Тула - Михайлов - Рязань водитель ВАЗ-2110, мужчина 1963 года рождения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там ВАЗ столкнулся с двигавшейся навстречу Daewoo Nexia. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир первого автомобиля, а также четыре человека в салоне второй машины", - сказал собеседник агентства.

Информация о состоянии пострадавших и тяжести полученных травм уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. "Предположительно, ДТП могло произойти по причине того, что на автомобиле ВАЗ установлены летние шины, явно не соответствующие погодным условиям", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 15 ноября, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области были перепады температуры воздуха от плюс двух до минус трех градусов, на отдельных участках дорог возможно образование наледи.