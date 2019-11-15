Тела экс-солистки группы "Маневры" и ее матери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Тела бывшей солистки рок-группы "Маневры" 45-летней Надиры Садыковой и ее матери нашли в квартире на улице Тихомирова в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Тела двух женщин - Надиры Садыковой и ее матери - нашли в квартире дома по ул. Тихомирова. Они пролежали в квартире более недели. СК РФ начал проверку", - сказал собеседник агентства.

Представитель рок-группы "Маневры" Ольга Журавель подтвердила ТАСС смерть Садыковой, однако подробностей не сообщила.

Рок-группа "Маневры" появилась в городе Троицк в Подмосковье. В 2014 году коллектив распался, его солистка Надира Садыкова не имела постоянного места работы и перебивалась разовыми заработками.