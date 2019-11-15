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Против выявившего алкоголь в крови ребенка в Кировской области эксперта возбудили дело

Следствие считает, что из-за халатности Сергея Наносова образец крови мальчика был испорчен, так как его хранили до пересылки в судебно-химическую лабораторию в ненадлежащих условиях

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении эксперта, выявившего алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка в Кировской области. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

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"Главным следственным управлением СК в ходе расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в котором погиб шестилетний мальчик, установлены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Насонова", - уточнили в СК. Следствие считает, что эксперт не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности при судебно-медицинском исследовании тела погибшего мальчика. Исследование он начал лишь 15 июля, изъяв только кровь ребенка. "Образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без помещения в холодильную камеру, что повлекло возможность порчи этого образца", - отметили в СК.

После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату и не стал проводить дополнительную проверку, образцы крови были уничтожены по истечении срока хранения.

"Следствием перед судом возбуждено ходатайство об отстранении Насонова от должности", - добавил представитель пресс-службы.

Теги
РоссияКировская область
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