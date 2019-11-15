Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Граждан РФ среди пострадавших в результате наводнения в Венеции нет

Ранее стало известно, что во время стихийного бедствия в городе погибли два человека

ТАСС, 15 ноября. Россияне не пострадали в результате рекордного за полвека наводнения в Венеции. Об этом сообщило в Facebook в пятницу генеральное консульство РФ в Милане.

Ранее стало известно, что во время стихийного бедствия в городе погибли два человека. "В связи с наводнением ситуация в Венеции продолжает оставаться напряженной, - говорится в сообщении. - По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют".

По оценкам мэра города Луиджи Бруньяро, речь идет об ущербе в размере €1 млрд. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.

Теги
ИталияРоссия
Реклама на ТАСС
В СК сообщили, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки отчим раскаялся на допросе
Тело ребенка было обнаружено после двух дней поисков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС