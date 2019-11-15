Граждан РФ среди пострадавших в результате наводнения в Венеции нет

ТАСС, 15 ноября. Россияне не пострадали в результате рекордного за полвека наводнения в Венеции. Об этом сообщило в Facebook в пятницу генеральное консульство РФ в Милане.

Ранее стало известно, что во время стихийного бедствия в городе погибли два человека. "В связи с наводнением ситуация в Венеции продолжает оставаться напряженной, - говорится в сообщении. - По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют".

По оценкам мэра города Луиджи Бруньяро, речь идет об ущербе в размере €1 млрд. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.