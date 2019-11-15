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Микроавтобус столкнулся с автовозом в Севастополе

В результате ДТП пострадали пять человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовик, перевозивший автомобили, столкнулись в пригороде Севастополя, в результате пострадали пять человек, сообщается в пятницу на сайте управления МВД России по городу.

"Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем, в салоне которого находилось шесть пассажиров, двигался по автодороге Севастополь - Инкерман в направлении улицы Хрусталева. В районе 5-го километра [Балаклавского шоссе] водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения и произвел наезд на стоящий грузовик, который перевозил новые автомобили "Газель". В результате столкновения водитель микроавтобуса и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, одной из причин ДТП стала усталость одного из водителей - он пять часов находился за рулем автомобиля, передвигаясь ночью.

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РоссияСевастополь
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