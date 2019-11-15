На территории нацпарка в Сочи возник природный пожар

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории национального парка в Сочи в Краснодарском крае, где уже вторую неделю не удается потушить лесные пожары. Об этом в пятницу сообщили ТАСС сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. На территории охраняемых зон обитают краснокнижные животные, можно увидеть находящиеся на грани исчезновения растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

"В Сочи есть пожар на территории национального парка", - сказала собеседница агентства, добавив, что площадь возгорания уточняется.

Площадь лесных пожаров в Краснодарском крае за сутки увеличилась почти в два раза - с 32,7 до 63,9 га.

Ранее Минприроды РФ поручило усилить меры пожарной безопасности на Кубани и в Карачаево-Черкесской Республике. Как отмечается на сайте министерства, лесные пожары в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии возникают в основном по вине жителей, что говорит о неудовлетворительной работе надзорных органов с местным населением.

Лесные пожары начались в Северском районе Краснодарского края 7 ноября, краевая прокуратура проводит проверку. Для тушения используются вертолеты, предварительной причиной возгорания лесной подстилки стали умышленные поджоги. В Туапсинском районе ввели запрет на посещение лесов.