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Суд продлил арест подозреваемому в изнасиловании девушки-врача в Саратове

Он будет находиться под стражей до 16 декабря

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Суд принял решение продлить на месяц срок заключения под стражу мужчине, подозреваемому в изнасиловании девушки-врача в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

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"Суд продлил для подозреваемого срок заключения под стражу на месяц - до 16 декабря", - сказала собеседница агентства.

16 сентября вечером врач одной из поликлиник Саратова отправилась по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила незнакомца помочь ей сориентироваться. Он, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину, изнасиловал ее и скрылся. СК возбудил уголовное дело, женщина попала в больницу. Подозреваемого задержали, а затем арестовали, вину он признал.

Теги
РоссияСаратовская область
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