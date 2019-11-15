Более 220 пассажиров круизного лайнера отравились по пути из Таиланда в Сингапур

СИНГАПУР, 15 ноября. /ТАСС/. Более 220 пассажиров австралийского круизного судна Sun Princess заболели острым желудочно-кишечным заболеванием. Об этом сообщили в пятницу представители морского и портового управления Сингапура.

"Капитан проинформировал сингапурские власти о заболевших 11 ноября", - указывается в заявлении. "После прибытия в Сингапур (13 ноября - прим. ТАСС) было принято решение высадить на берег всех находившихся на борту почти 2 тыс. пассажиров", - отметили в управлении, добавив, что "часть заболевших решили не продолжать свое путешествие".

Сингапурские профильные ведомства провели инспекцию и дезинфекцию лайнера. Sun Princess начал круиз из таиландского порта Пхукет, перед прибытием в Сингапур сделал транзитную остановку в Хошимине.