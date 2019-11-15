Дома около 25 тыс. жителей Саратова остались без отопления из-за повреждения теплотрассы

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Около 25 тыс. жителей Саратова остались в пятницу без тепла из-за повреждения теплотрассы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Саратовский филиал "Т Плюс" проводит восстановление герметичности теплотрассы в Саратове. Затруднено движение и временно приостановлена подача теплоресурса на объекты. Без отопления (остались) около 25 тыс. человек," - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что затруднения движения наблюдаются в центре города на пересечении улиц 2-я Садовая и Астраханская, где ведутся работы.

"На место оперативно выехала ремонтная бригада, которая локализовала поврежденный участок и приступила к его ремонту. Ремонтно-восстановительные работы будут вестись в усиленном режиме. Специалисты обеспечены необходимой техникой и материалами", - отметили в пресс-службе.

Завершить мероприятия по устранению повреждения запланировано к 23:00 по местному времени (22:00 мск).

Сейчас в Саратове плюс два градуса, ночью возможно похолодание до минус двух градусов.