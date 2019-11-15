Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дома около 25 тыс. жителей Саратова остались без отопления из-за повреждения теплотрассы

Ведутся ремонтно-восстановительные работы в усиленном режиме

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Около 25 тыс. жителей Саратова остались в пятницу без тепла из-за повреждения теплотрассы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Саратовский филиал "Т Плюс" проводит восстановление герметичности теплотрассы в Саратове. Затруднено движение и временно приостановлена подача теплоресурса на объекты. Без отопления (остались) около 25 тыс. человек," - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что затруднения движения наблюдаются в центре города на пересечении улиц 2-я Садовая и Астраханская, где ведутся работы.

"На место оперативно выехала ремонтная бригада, которая локализовала поврежденный участок и приступила к его ремонту. Ремонтно-восстановительные работы будут вестись в усиленном режиме. Специалисты обеспечены необходимой техникой и материалами", - отметили в пресс-службе.

Завершить мероприятия по устранению повреждения запланировано к 23:00 по местному времени (22:00 мск).

Сейчас в Саратове плюс два градуса, ночью возможно похолодание до минус двух градусов.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
В больнице Буденновска пятерых пациентов заразили ВИЧ
Пострадавшие бесплатно получают необходимую антиретровирусную терапию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС