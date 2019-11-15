СМИ сообщили о взрывах в районе военных складов в Балаклее Харьковской области

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщили в пятницу о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области, где находится 65-й арсенал оружия.

В сети также появилось видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым и взрываются снаряды.

По данным харьковского издания "057.ua", спасатели подтвердили информацию о ЧП и пообещали рассказать подробности позже.

Крупный пожар на складах боеприпасов, который вызвал детонацию, в Балаклее был в марте 2017 года. Тогда основной причиной ЧП назвали диверсию.