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СМИ сообщили о взрывах в районе военных складов в Балаклее Харьковской области

По данным харьковского издания "057.ua", спасатели подтвердили информацию о ЧП и пообещали рассказать подробности позже

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщили в пятницу о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области, где находится 65-й арсенал оружия.

В сети также появилось видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым и взрываются снаряды.

По данным харьковского издания "057.ua", спасатели подтвердили информацию о ЧП и пообещали рассказать подробности позже.

Крупный пожар на складах боеприпасов, который вызвал детонацию, в Балаклее был в марте 2017 года. Тогда основной причиной ЧП назвали диверсию.

Теги
Украина
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