В больнице Буденновска пятерых пациентов заразили ВИЧ

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Предварительное следствие по делу о заразившихся в больнице Буденновска ВИЧ пяти пациентов, в том числе троих детей, закончилось. Дело передали на рассмотрение в прокуратуру, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края.

В нескольких СМИ сообщалось о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за врачебной ошибки и халатности медперсонала. Якобы больным ставили капельницы с катетерами, которые использовали много раз.

"По делу о заражении пациентов ВИЧ в больнице Буденновска предварительное следствие завершено. Дело передано прокурору. Минздрав Ставропольского края не обвиняет в произошедшем сотрудников отделения, оставляя это право судебной инстанции", - отметили в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что после случившегося министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором и краевым центром СПИД было проведено эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственных связей заболевания ВИЧ-инфекцией, создана межведомственная комиссия по эпидемиологическому расследованию случаев заболевания ВИЧ. "Сотрудники министерства здравоохранения Ставрополья провели проверки выполнения требований биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях, а также профессионального уровня медсестер, акушерок, внеочередную аттестацию среднего медицинского персонала краевого центра специализированных видов помощи города Буденновска. Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований. По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица", - отметили в пресс-службе.

"Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию. Важно, что у детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что всего пострадало пять человек, среди них - трое детей.

В следственном управлении СК РФ по краю ТАСС сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.