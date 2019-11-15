Из музыкальной школы в Москве эвакуировали 39 человек из-за пожара

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 40 человек были эвакуированы из музыкальной школы на северо-западе Москвы из-за возгорания на крыше, сейчас пожар ликвидирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Поступила информация о возгорании по адресу: Неманский проезд, дом 5, корпус 2. Пожарные, прибывшие на место, установили, что произошло возгорание битума на крыше на площади 0,5 кв. м. В целях безопасности администрацией были эвакуированы 39 человек", - сообщил собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, "были эвакуированы 27 детей и 12 человек персонала".