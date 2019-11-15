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В Оренбурге 10 человек отравились в кондитерской

В больницу попали шесть взрослых и четверо детей

ОРЕНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Врачи поставили диагноз сальмонеллез 10 госпитализированным с подозрением на отравление жителям Оренбурга после посещения кондитерской "Грильяж". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

"Всего в разное время было госпитализировано 10 человек, из них четверо детей. Было назначено соответствующее лечение. Состояние у всех на данный момент удовлетворительное, одного взрослого пациента уже выписали. Подтвержденный диагноз - сальмонеллез", - сказали в пресс-службе.

По информации управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 10 по 14 ноября врачи зарегистрировали 16 случаев острой кишечной инфекции среди жителей Оренбурга. Все они ранее ели продукцию предприятия ООО "Грильяж". Заболевшие находятся в областной инфекционной больнице и амбулаторно.

"С момента поступления информации начато расследование причин заболеваемости и организованы противоэпидемические мероприятия. Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование производства ООО "Грильяж" с отбором проб питьевой воды, продовольственного сырья, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря. Организовано лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала ООО "Грильяж". Деятельность ООО "Грильяж" по производству кондитерских изделий приостановлена, сотрудники отстранены от работы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Теги
РоссияОренбургская область
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