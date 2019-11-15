На Ставрополье арестован мужчина, напавший на детей и учительницу с ножом

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который напал на детей и учительницу на игровой площадке, взят под стражу на Ставрополье, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по краю в пятницу.

"Рассмотрено ходатайство следственных органов СК РФ по Ставропольскому краю об избрании мужчине, напавшему в Нефтекумске на детей и учительницу. На основании решения суда на период расследования уголовного дела ранее судимый Владимир Давыдов будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

Давыдов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").

По данным следствия, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать. Нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать.