Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье арестован мужчина, напавший на детей и учительницу с ножом

Возвращавшаяся из школы учительница преградила путь мужчине с ножом, который направлялся к детской площадке

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который напал на детей и учительницу на игровой площадке, взят под стражу на Ставрополье, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по краю в пятницу.

На эту тему

"Рассмотрено ходатайство следственных органов СК РФ по Ставропольскому краю об избрании мужчине, напавшему в Нефтекумске на детей и учительницу. На основании решения суда на период расследования уголовного дела ранее судимый Владимир Давыдов будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

Давыдов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").

По данным следствия, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать. Нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Около 100 человек эвакуировали из гостиницы "Космос" в Москве из-за пожара
По предварительным данным, никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС