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В Татарстане возбудили уголовное дело после частичного демонтажа исторического здания

Историческое здание 1853 года постройки находится в Арском муниципальном районе

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Здание бывшей гордумы частично демонтировали в Арском муниципальном районе Татарстана, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на странице прокуратуры республики в социальной сети Instagram.

"Группа дознания отдела МВД России по Арскому району возбудила уголовное дело после того, как в Арске частично демонтировали историческое здание бывшей гордумы 1853 года постройки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дело возбудили для выяснения всех обстоятельств инцидента и для пресечения действий по дальнейшему разрушению здания. В прокуратуре региона взяли расследование на контроль.

По информации комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, здание построено в 1853 году. В начале прошлого века на его первом этаже располагалось одноклассное женское училище, на втором - гордума. 8 ноября 1917 года в здании провозгласили советскую власть в Арской волости. Дом определен как здание периода ранней эклектики с классицистическими элементами, является выявленным объектом культурного наследия.

Теги
РоссияТатарстан
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