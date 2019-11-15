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Власти США рассказали о состоянии россиянина, раненого пограничником США в Аризоне

Официальный представитель Пограничной службы Роберт Дэниелс сообщил, что состояние гражданина РФ оценивается как удовлетворительное и не ухудшается

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Состояние гражданина России, раненого сотрудником Пограничной службы США в штате Аризона, оценивается как удовлетворительное и не ухудшается, а дальнейшее развитие событий вокруг данного инцидента зависит от решений местных органов прокуратуры. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Пограничной службы при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс.

В распространенном его ведомством письменном заявлении говорится, что россиянин получил ранения, "не угрожающие жизни", на границе США и Мексики. На вопрос о том, ухудшается ли состояние этого россиянина, Дэниелс ответил отрицательно. Он также подтвердил, что этот российский гражданин продолжает находиться в одной из больниц в районе города Финикс в Аризоне. На просьбу пояснить, как теперь будут развиваться события в данном деле, представитель Погранслужбы ответил: "Это в действительности зависит от обвинений". По его словам, выдвижением обвинений будет заниматься не Погранслужба. "Это будут прокуроры США. Это будет в Аризоне", - заявил Дэниелс. Согласно изложенной им информации, работники местных органов прокуратуры уже проинформированы о случившемся. "Они знают", - подчеркнул Дэниелс.

Он затруднился уточнить, поставлено ли посольство России в США в известность о произошедшем. "Не имею ни малейшей идеи. Это совершенно не относится к нашей сфере ответственности", - сказал Дэниелс. Он указал, что вопросами такого рода его ведомство не занимается. "Более чем вероятно", что этим будет заниматься Госдепартамент США, заявил Дэниелс.

Теги
СШАРоссия
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Делом раненого на границе США и Мексики россиянина займется прокуратура Аризоны
Состояние гражданина РФ оценивается как удовлетворительное, отметил представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне
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