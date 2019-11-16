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NBC: подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе умер

Отмечается, что подозреваемого звали Натаниэль Берхоу, ему было 16 лет

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Молодой человек, который, по данным властей, в четверг устроил стрельбу в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния) и убил двух учащихся, умер в больнице. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC.

По словам его источников в правоохранительных органах, подозреваемого звали Натаниэль Берхоу, ему было 16 лет, он посещал то же учебное заведение.

Согласно информации управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый открыл огонь в помещении школы. Он ранил пятерых учащихся. Двое из них впоследствии умерли.

Представители правоохранительных органов отмечали, что юноша тщательно спланировал нападение. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.

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