NBC: подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе умер

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Молодой человек, который, по данным властей, в четверг устроил стрельбу в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния) и убил двух учащихся, умер в больнице. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC.

По словам его источников в правоохранительных органах, подозреваемого звали Натаниэль Берхоу, ему было 16 лет, он посещал то же учебное заведение.

Согласно информации управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый открыл огонь в помещении школы. Он ранил пятерых учащихся. Двое из них впоследствии умерли.

Представители правоохранительных органов отмечали, что юноша тщательно спланировал нападение. Какими мотивами он руководствовался, пока не уточняется.