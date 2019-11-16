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В Нижнем Тагиле произошел пожар на птицефабрике

Площадь возгорания составила 400 кв. м, пострадавших нет
Описание
© Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе готовой продукции на территории Нижнетагильской птицефабрики в Свердловской области. Пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:45 (06:45 мск) поступило сообщение о пожаре в Нижнем Тагиле по улице Салдинское шоссе. В 09:59 (07:59 мск) угроза распространения огня предотвращена, огонь локализован на площади 400 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано, тушение продолжается. По уточненной информации, в цехе складировались яйца в горючей упаковке", - сказали в ведомстве. 

При пожаре самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия, пострадавших в ЧП нет. На месте работают восемь пожарных машин и более 30 спасателей.

Теги
РоссияСвердловская область
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