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Под Ростовом-на-Дону ищут пропавшего 15-летнего подростка

Он ушел из дома в четверг и до сих пор не вернулся

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают в Ростовской области пропавшего 15-летнего подростка. Об этом в субботу сообщается на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники отдела МВД России по Аксайскому району разыскивают [молодого человека] 2004 года рождения, который 14 ноября ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на вид подростку 14-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, бледное, волосы светло-русые, глаза карие, на лице есть веснушки. Он был одет в черные спортивные брюки, куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, обувь ярко желтого цвета, очки с черной оправой.

Теги
РоссияРостовская область
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