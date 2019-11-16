Генштаб Украины: возгорание на складах в Харьковской области могло стать причиной взрывов

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Возгорание двигателя для ракет зенитно-ракетного комплекса "Куб" могло стать причиной взрывов боеприпасов во время их утилизации на складе в Балаклее (Харьковская область). Об этом сообщил в субботу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности, твердотопливного двигателя для ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, в результате взрывов погибли два сапера, пять военных получили ранения различной степени тяжести, уничтожен один грузовой автомобиль. "Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка в вооруженных силах и представители правоохранительных органов по выяснению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия", - добавили в Генштабе.

По факту взрывов Военная прокуратура Харьковского военного гарнизона возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к военной службе.

За последние два года это уже третий подобный инцидент на складах боеприпасов Министерства обороны Украины в Балаклее. В мае 2019 года на территории арсенала произошел пожар во время планового разминирования. В 2017 году из-за пожара на складе боеприпасов и их детонации в городе были повреждены 392 здания.