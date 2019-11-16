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В перестрелке в Якутии погиб один человек

Еще два человека ранены, их доставили в больницу

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, и двое ранены в перестрелке в поселке Айхал Мирнинского района Якутии. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

По данным следствия, ЧП произошло в ночь на субботу в увеселительном заведении. Неизвестные ранили трех мужчин. 32-летний мужчина погиб на месте, двух пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении ведомства.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению преступления.

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