В перестрелке в Якутии погиб один человек

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, и двое ранены в перестрелке в поселке Айхал Мирнинского района Якутии. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

По данным следствия, ЧП произошло в ночь на субботу в увеселительном заведении. Неизвестные ранили трех мужчин. 32-летний мужчина погиб на месте, двух пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении ведомства.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению преступления.