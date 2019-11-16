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В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В результате происшествия никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

"Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет сегодня днем, жертв и пострадавших нет, пожарно-спасательные подразделения к данному происшествию выезжали", - сказал представитель ведомства.

В главке не уточнили причины происшествия.

В свою очередь источник в экстренных службах пояснил ТАСС, что самолет принадлежит частному лицу. "Он выполнял учебный полет, у него отказал один двигатель, он сел, жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

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