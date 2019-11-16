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На Кубани площадь лесных пожаров за сутки уменьшилась почти в два раза

Общая площадь природных пожаров в регионе составляет 34,2 га

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Краснодарском крае уменьшилась за сутки почти в 2 раза - с 63,9 до 34,2 га. Об этом сообщили ТАСС в субботу в краевом министерстве природных ресурсов.

"На землях лесного фонда Краснодарского края действует четыре лесных пожара общей площадью 34,2 га. Из них два локализованы: в Мостовском лесничестве Соленовского участкового лесничества на 18 га и Афипском лесничестве Убинского участкового лесничества на 0,2 га. Не локализованными остаются два возгорания на территории Туапсинского лесничества Небугского участкового лесничества", - уточнили в пресс-службе министерства.

Лесные пожары начались в Северском районе Краснодарского края 7 ноября, краевая прокуратура проводит проверку. Для тушения используются вертолеты, предварительной причиной возгорания лесной подстилки стали умышленные поджоги. В Туапсинском районе ввели запрет на посещение лесов.

Минприроды РФ поручило усилить меры пожарной безопасности на Кубани и в Карачаево-Черкесии. Как отмечается на сайте министерства, лесные пожары в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии возникают в основном по вине жителей, что говорит о неудовлетворительной работе надзорных органов с местным населением.

Теги
РоссияКраснодарский край
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