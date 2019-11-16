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В Кисловодске загорелся жилой дом

Из здания эвакуировали 30 человек

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу в многоквартирном жилом доме в курортном городе Кисловодск на Ставрополье, горит кровля на 800 кв. м. Пострадавших в происшествии нет, эвакуированы 30 человек, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В Кисловодске в 17:03 мск произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек, из них 8 детей", - говорится в сообщении.

Эвакуированные жители дома пока находятся в соседнем дворе. К тушению пожара привлечены 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек и 7 единиц техники.

Теги
РоссияСтавропольский край
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