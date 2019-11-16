Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП под Пермью

ТАСС, 16 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись в Пермском крае, в результате ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще двое пострадали. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель ГУ МВД по региону.

"[ДТП произошло] недалеко от Добрянки. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ- 2104 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате погибли три человека: водитель ВАЗ-2104, ребенок и женщина, также в "четверке" двое пострадавших - женщина и несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.