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Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП под Пермью

Кроме того, в происшествии пострадали еще два человека

ТАСС, 16 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись в Пермском крае, в результате ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще двое пострадали. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель ГУ МВД по региону.

"[ДТП произошло] недалеко от Добрянки. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ- 2104 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате погибли три человека: водитель ВАЗ-2104, ребенок и женщина, также в "четверке" двое пострадавших - женщина и несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Теги
РоссияПермский край
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