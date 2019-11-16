Открытое горение в жилом доме в Кисловодске ликвидировали

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли многоквартирного жилого дома в городе Кисловодске на Ставрополье. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В 18:31 мск ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Кисловодске произошел в субботу вечером, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на месте наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. м.

Жителей дома эвакуировали, они находятся на безопасном расстоянии в соседнем дворе. К тушению пожара привлекли 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек и 7 единиц техники.