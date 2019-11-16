Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение в жилом доме в Кисловодске ликвидировали

Пожар тушат 28 человек и 10 единиц техники

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли многоквартирного жилого дома в городе Кисловодске на Ставрополье. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В 18:31 мск ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Кисловодске произошел в субботу вечером, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на месте наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. м.

Жителей дома эвакуировали, они находятся на безопасном расстоянии в соседнем дворе. К тушению пожара привлекли 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек и 7 единиц техники.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Чехии разбился спортивный самолет
В полиции республики сообщили, что пилот погиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС