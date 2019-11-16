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В Москве из-за пожара эвакуировали персонал и посетителей магазина "Пятерочка"

Возгорание ликвидировали на площади 20 кв. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в магазине "Пятерочка" на юго-востоке Москвы на площади 20 кв. м, посетителей и персонал эвакуировали. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В магазине "Пятерочка" на улице Лазо, дом 18, корпус 2 произошло загорание в подсобном помещении. Площадь [пожара] составила 20 кв. м, - сказал собеседник агентства. - Персонал и посетители были эвакуированы".

В настоящее время, по данным источника, пожар ликвидировали. Причины устанавливаются.

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