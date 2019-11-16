LA Times: пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила в субботу газета The Los Angeles Times со ссылкой на представителя местной полиции.

По его словам, инцидент со стрельбой произошел в частном доме. В числе погибших трое детей в возрасте до 10 лет, а также двое взрослых - мужчина и женщина 31 и 29 лет. Представитель правоохранительных органов отметил также, что в больницу с огнестрельным ранением доставлен 11-летний подросток.

Обстоятельства происшествия пока не установлены, однако газета подчеркивает, что человек, сообщивший о стрельбе, слышал доносившиеся из дома крики, указывавшие о возможной перепалке. По данным полиции, стрелявший, предположительно, числится одним из погибших.