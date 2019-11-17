Протестующие в Гонконге подожгли мост у туннеля "Кросс-Харбор"

ТАСС, 17 ноября. Демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост возле въезда в автомобильный туннель "Кросс-харбор" под проливом Виктория. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого участвуют в протестах. Они пытаются удерживать блокаду нескольких дорог, в том числе и "Кросс-харбора" - самого оживленного из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Из-за непрекращающихся протестов туннель закрыт уже несколько дней.

Как отмечает газета, огонь распространяется неконтролируемо. Пока неизвестно, находятся ли на мосту люди. Тем временем полиция окружила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за ее пределы.

В воскресенье полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона радикальных демонстрантов в масках на полуострове Коулун, где находится университет. Радикалы кидали в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Сообщается, что один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма и наносят серьезный удар по туризму, торговле, транспортному сектору и местной экономике в целом.