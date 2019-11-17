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В Египте вынесли смертный приговор ливийцу, причастному к гибели 16 полицейских

Боевики выманили спецназ МВД в глубь пустыни и открыли шквальный огонь из засады

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Военный трибунал Египта приговорил в воскресенье к смертной казни ливийца Абдель Рахима аль-Мисмари, главного обвиняемого по делу об атаке на силовиков в октябре 2017 года к юго-западу от Каира, в результате которой погибли 16 полицейских. Об этом сообщил информационный портал Masrawy.

Суд утвердил окончательный приговор, который был первоначально оглашен 13 октября, после чего бумаги, согласно действующей в стране юридической практике, были направлены на утверждение Верховному муфтию. Всего по делу о засаде на сотрудников силовых структур проходили более 50 человек. Из них 30 в воскресенье были оправданы, остальные получили различные сроки заключения, в том числе пятеро осуждены на пожизненно.

Как установила в ходе следствия прокуратура госбезопасности Египта, 27-летний выходец из города Дерна аль-Мисмари проходил подготовку на территории Ливии и проник в Египет для создания тренировочного лагеря и перевалочной базы экстремистов в пустынном районе страны с целью подготовки и совершения атак на христианские храмы, госучреждения и объекты инфраструктуры Египта. В провинциях Гиза и Кальюбия эта подпольная сеть завербовала около 30 человек. Все они были задержаны и привлечены к суду.

Атака в пустыне

Скоординированное нападение на полицейских было совершено вечером 20 октября 2017 года в одном из пустынных районов неподалеку от трассы Каир - Эль-Вахат (провинция Гиза), когда боевики выманили спецназ МВД в глубь пустыни и открыли шквальный огонь из засады, обстреляв из гранатометов и стрелкового оружия. Согласно официальным данным, погибли 16 сотрудников силовых структур, в том числе 11 офицеров, четверо солдат-срочников и один сержант. Еще один - капитан Мухаммед аль-Хайс - был захвачен в плен, однако позднее освобожден спецназом. Вслед за этой вылазкой силовики развернули масштабную охоту на террористов с участием боевой авиации, которая неоднократно наносила удары по местам скопления боевиков и ликвидировала 15 радикалов, в том числе их главаря, египтянина Имад ад-Дина Абдель Хамида.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что некоторые из уничтоженных экстремистов участвовали в атаке на христиан в провинции Эль-Минья к югу от Каира в мае 2017 года, жертвами которой стали 29 человек. Установить это помогла экспертиза изъятого у них оружия.

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