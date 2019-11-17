В Махачкале во время массовой драки житель города ранил студента и скрылся

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Житель Махачкалы во время массовой драки во дворе одного из столичных медицинских учебных заведений ранил студента и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Двое молодых людей пытались выяснить неприязненные отношения в ходе драки. Конфликт перерос в массовую потасовку, в результате которой один из зачинщиков, 17-летний житель Махачкалы, ранил своего оппонента ножом в брюшную полость, после чего бросил нож и скрылся с места", - говорится в сообщении.

В результате ранения пострадавший, 18-летний студент, был доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Принятыми мерами за "дежурные сутки" полицейские установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в горотдел. Молодой человек сознался в содеянном. Следствием решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).